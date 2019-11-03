2019-11-03T12:06:53+03:00
Общество

В Туле по факту гибели пассажира в ДТП с маршруткой возбуждено уголовное дело

24-летний молодой человек скончался от полученных травм
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
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Ранее сообщалось о серьезном ДТП, произошедшем в Туле на Алексинском шоссе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, не сбавил скорость на повороте. В результате маршрутное такси №42 вылетело на обочину и опрокинулось.

В несчастном случае пострадали трое – водитель маршрутки и два пассажира. Позже стало известно, что один из них, 24-летний молодой человек, скончался от полученных травм.

По факту этого происшествия, повлекшее гибель пассажира, в полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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