В Туле по факту гибели пассажира в ДТП с маршруткой возбуждено уголовное дело
Ранее сообщалось о серьезном ДТП, произошедшем в Туле на Алексинском шоссе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, не сбавил скорость на повороте. В результате маршрутное такси №42 вылетело на обочину и опрокинулось.
В несчастном случае пострадали трое – водитель маршрутки и два пассажира. Позже стало известно, что один из них, 24-летний молодой человек, скончался от полученных травм.
По факту этого происшествия, повлекшее гибель пассажира, в полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
ИСТОЧНИК KP.RU