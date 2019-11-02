В Тульской области за сутки произошло шесть пожаров
За сутки в регионе было ликвидировано шесть пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.
Так, в Туле в п. Ленинский произошел пожар в доме на ул. Циолковского. Возгорание в бесхозном строении было ликвидировано Новомосковске Тульской области в д. Березовка, ул. Дорожная.
Пожар в заброшенных постройках произошел также в Киреевском районе, г. Липки на Театральном переулке, в Узловском районе в поселке Майском на ул. Дорожной.
Аналогично огонь был ликвидирован в Донском на ул. Щербакова и в Щекинском районе в поселке Первомайском на ул. Пролетарской.
ИСТОЧНИК KP.RU