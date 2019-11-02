В Тульской области за сутки произошло шесть пожаров

СЕГОДНЯ 18:13 2019-11-02T18:13:17+03:00

Пять из них – в бесхозных постройках

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За сутки в регионе было ликвидировано шесть пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

Так, в Туле в п. Ленинский произошел пожар в доме на ул. Циолковского. Возгорание в бесхозном строении было ликвидировано Новомосковске Тульской области в д. Березовка, ул. Дорожная.

Пожар в заброшенных постройках произошел также в Киреевском районе, г. Липки на Театральном переулке, в Узловском районе в поселке Майском на ул. Дорожной.

Аналогично огонь был ликвидирован в Донском на ул. Щербакова и в Щекинском районе в поселке Первомайском на ул. Пролетарской.

ИСТОЧНИК KP.RU