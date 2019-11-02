Тульские учреждения ждут внеплановые проверки

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-02T17:35:29+03:00

Они будут касаться соблюдения правил безопасности и работы охранных предприятий

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Управление Росгвардии по Тульской области и УМВД региона по поручению губернатора Алексея Дюмина проведут внеплановые проверки в образовательных, медицинских и социальных учреждений, куда входят детские сады, школы, социально-реабилитационные центры и больницы.

Организация таких проверок позволит узнать, насколько соблюдены меры по обеспечению безопасности в учреждениях, в частности, проверить эффективность работы ЧОПов и сотрудников учреждений, в чьи обязанности входят функции охраны территории и помещений, а также провести дополнительный инструктаж сотрудников.

В дни ноябрьских праздников сотрудники силовых структур проведут дополнительную работу в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU