5 и 7 ноября в Туле на ул. Жаворонкова будет ограничено движение и парковка

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-02T16:18:41+03:00

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В Туле пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В связи с этим 5 и 7 ноября 2019 года на ул. Жаворонкова будет ряд ограничений для транспортных средств.

Ограничения будут введены по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, на площади у здания УМВД.

- с 6:00 до 12:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта;

-с 8:00 до 12:00 ограничено движение всех транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU