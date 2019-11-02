2019-11-02T15:01:06+03:00
Происшествия

Скончался пассажир перевернувшейся в Туле маршрутки

Всего в аварии пострадали три человека
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Один из пассажиров микроавтобуса, который перевернулся вечером 1 ноября на Алексинском шоссе, скончался. Об этом стало известно сегодня утром.

С места ДТП он был госпитализирован в медучреждение. Также в аварии пострадали еще двое – водитель и два пассажира. Об их состоянии них пока никаких сведений не поступало.

Причина ДТП уточняется. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 и 7 ноября в Туле на ул. Жаворонкова будет ограничено движение и парковка
Тула – один из лидеров городов по комфортности городской среды
На капитал-шоу «Поле чудес» тулячка привезла огромную колбасу
За состоянием тульских мостов и путепроводов будут следить мобильные бригады
Погода В Туле 2 ноября
В Туле на Алексинском шоссе опрокинулась маршрутка: пострадали трое
Туляков приглашают на Ночь искусств
Интервью с врачом акушером-гинекологом ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Поборцевой Татьяной Анатольевной
В Туле ограничат движение транспорта по ул. Жаворонкова
В Тульской области 28-летнего мужчину задержали по подозрению в разбое
В Туле долг по аренде обернулся сносом палаток
В Тульской области задержан подозреваемый в серии дачных краж
В Тульской области понизятся налоговые ставки
В тульском музее оружия пройдет этнографический диктант
В Туле водитель сбил сразу двух пешеходов
В Богородицке Тульской области благоустроят набережную
За минувшие сутки ряд пожаров произошел в жилых домах Тульской области
Четыре подземных перехода Тулы будут оборудованы электроподъемниками
В Тульской области началось формирование нового состава Общественной палаты
Погода в Туле 1 ноября: Облачно с прояснениями и - 3 градуса