Скончался пассажир перевернувшейся в Туле маршрутки

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-02T15:01:06+03:00

Всего в аварии пострадали три человека

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Один из пассажиров микроавтобуса, который перевернулся вечером 1 ноября на Алексинском шоссе, скончался. Об этом стало известно сегодня утром.

С места ДТП он был госпитализирован в медучреждение. Также в аварии пострадали еще двое – водитель и два пассажира. Об их состоянии них пока никаких сведений не поступало.

Причина ДТП уточняется. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU