Скончался пассажир перевернувшейся в Туле маршрутки
Всего в аварии пострадали три человека
Фото: МЧС России по Тульской области
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Один из пассажиров микроавтобуса, который перевернулся вечером 1 ноября на Алексинском шоссе, скончался. Об этом стало известно сегодня утром.
С места ДТП он был госпитализирован в медучреждение. Также в аварии пострадали еще двое – водитель и два пассажира. Об их состоянии них пока никаких сведений не поступало.
Причина ДТП уточняется. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU