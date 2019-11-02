2019-11-02T13:34:49+03:00
Общество

Тула – один из лидеров городов по комфортности городской среды

Она заняла третье место после Сочи и Грозного
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По данным индексирования качества городской среды, Тула набрала 217 балов из 360 возможных в группе «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате» и заняла третье место после Сочи (219) и Грозного (218).

По результатам оценки Минстроя РФ, в Тульской области 5 городов – Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин и Венев – с благоприятной средой. Еще 6 городов – Узловая, Киреевск, Ефремов, Белев, Болохово и Суворов – имеют индекс выше общероссийского.

Для оценки параметра качества городской среды Правительством РФ был утвержден специальный индекс, который состоит из 36 позиций. Они включают в себя благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. При расчете индекса использовалась бальная система – за каждый из 36 индикаторов оценки город мог получить максимум 10 баллов.

Индекс будет рассчитываться ежегодно. Его показатели влияют на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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