На капитал-шоу «Поле чудес» тулячка привезла огромную колбасу
Ее изготовили мастера одного из тульских предприятий
Фото: Скрин видео
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1 ноября, на Первом канале вышел очередной пятничный выпуск телепередачи «Поле чудес». В нем приняла участие тулячка. В студию она приехала вместе с своей дочкой.
По традиции, на шоу «Поле чудес» участники привозят подарки. На этот раз в студию, помимо прочих угощений, тулячки привезли огромную колбасу.
«Это не колбаса – это мечта!» – воскликнул ведущий, увидев колбасное изделие таких размеров.
Как сказала сама участница, такую колбасу изготовили мастера одного из тульских предприятий специально для шоу «Поле чудес».
ИСТОЧНИК KP.RU