На капитал-шоу «Поле чудес» тулячка привезла огромную колбасу

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-02T13:16:45+03:00

Ее изготовили мастера одного из тульских предприятий

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1 ноября, на Первом канале вышел очередной пятничный выпуск телепередачи «Поле чудес». В нем приняла участие тулячка. В студию она приехала вместе с своей дочкой.

По традиции, на шоу «Поле чудес» участники привозят подарки. На этот раз в студию, помимо прочих угощений, тулячки привезли огромную колбасу.

«Это не колбаса – это мечта!» – воскликнул ведущий, увидев колбасное изделие таких размеров.

Как сказала сама участница, такую колбасу изготовили мастера одного из тульских предприятий специально для шоу «Поле чудес».

ИСТОЧНИК KP.RU