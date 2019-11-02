За состоянием тульских мостов и путепроводов будут следить мобильные бригады

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-02T03:11:56+03:00

В их работу входит обследование мостовых сооружений с целью поддержания их в должном эксплуатационном состоянии

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С 1 ноября в Туле начали работать специализированные мобильные бригады по обследованию и содержанию городских мостов и путепроводов. Создание таких бригад позволит содержать мосты и путепроводы в должном эксплуатационном состоянии и не доводить их до ремонта.

Рабочим предстоит проводить обследование мостовых сооружений, составлять дефектные акты, определять количество материалов, необходимых для проведения технически несложных работ, которые не носят капитального характера, без привлечения специализированных организаций.

В состав бригад входят 5 человек – 4 рабочих и один мастер. Их работа будет проводиться на постоянной основе, без выходных. Уже разработан график обследования мостовых сооружений. Планируется, что на каждый объект будет тратиться в среднем 1-2 дня.

Обследование мостов уже началось – первым в списке стал Зареченский мост. Вчера здесь проводились работы по восстановлению откоса.

В бригаде работают опытные специалисты, которые уже участвовали в восстановлении Рязанского путепровода и Чулковского моста и путепровода, ремонтировали покрытие на Московском путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU