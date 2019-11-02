2019-11-02T03:11:56+03:00
Общество

За состоянием тульских мостов и путепроводов будут следить мобильные бригады

В их работу входит обследование мостовых сооружений с целью поддержания их в должном эксплуатационном состоянии
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Администрация городаФото: Администрация города
Изменить размер текста:

С 1 ноября в Туле начали работать специализированные мобильные бригады по обследованию и содержанию городских мостов и путепроводов. Создание таких бригад позволит содержать мосты и путепроводы в должном эксплуатационном состоянии и не доводить их до ремонта.

Рабочим предстоит проводить обследование мостовых сооружений, составлять дефектные акты, определять количество материалов, необходимых для проведения технически несложных работ, которые не носят капитального характера, без привлечения специализированных организаций.

В состав бригад входят 5 человек – 4 рабочих и один мастер. Их работа будет проводиться на постоянной основе, без выходных. Уже разработан график обследования мостовых сооружений. Планируется, что на каждый объект будет тратиться в среднем 1-2 дня.

Обследование мостов уже началось – первым в списке стал Зареченский мост. Вчера здесь проводились работы по восстановлению откоса.

В бригаде работают опытные специалисты, которые уже участвовали в восстановлении Рязанского путепровода и Чулковского моста и путепровода, ремонтировали покрытие на Московском путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 и 7 ноября в Туле на ул. Жаворонкова будет ограничено движение и парковка
Скончался пассажир перевернувшейся в Туле маршрутки
Тула – один из лидеров городов по комфортности городской среды
На капитал-шоу «Поле чудес» тулячка привезла огромную колбасу
Погода В Туле 2 ноября
В Туле на Алексинском шоссе опрокинулась маршрутка: пострадали трое
Туляков приглашают на Ночь искусств
Интервью с врачом акушером-гинекологом ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Поборцевой Татьяной Анатольевной
В Туле ограничат движение транспорта по ул. Жаворонкова
В Тульской области 28-летнего мужчину задержали по подозрению в разбое
В Туле долг по аренде обернулся сносом палаток
В Тульской области задержан подозреваемый в серии дачных краж
В Тульской области понизятся налоговые ставки
В тульском музее оружия пройдет этнографический диктант
В Туле водитель сбил сразу двух пешеходов
В Богородицке Тульской области благоустроят набережную
За минувшие сутки ряд пожаров произошел в жилых домах Тульской области
Четыре подземных перехода Тулы будут оборудованы электроподъемниками
В Тульской области началось формирование нового состава Общественной палаты
Погода в Туле 1 ноября: Облачно с прояснениями и - 3 градуса