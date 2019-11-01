В Туле на Алексинском шоссе опрокинулась маршрутка: пострадали трое

1 Нояб. 21:16 2019-11-01T22:08:23+03:00

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

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1 ноября в 20-10 на Алексинском шоссе опрокинулся микроавтобус, следовавший по 42-му маршруту. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП, по имеющимся на 21:00 сведениям, пострадали 3 человека - сам водитель и 2 пассажира.

Полицейские устанавливают детали случившегося. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU