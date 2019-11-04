2019-11-01T18:19:09+03:00
Общество

В Туле начали работать мобильные бригады по содержанию мостов

Всего в Туле – 31 мостовое сооружение
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле начали работать мобильные бригады по содержанию мостов. Рабочим предстоит проводить обследование мостовых сооружений, составлять дефектные акты, определять количество материалов, необходимых для проведения технически несложных работ на мостовых сооружениях.

Такие работы не носят капитального характера, а значит затраты на их проведение будут минимальными.

Работы по содержанию позволят улучшить не только внешний вид, но и поддерживать технические характеристики сооружений.

В бригаде работают опытные специалисты, которые уже участвовали в восстановлении Рязанского путепровода, ремонтировали покрытие на Московском путепроводе и Павшинском мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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