2019-11-01T18:14:46+03:00
Общество

5 и 7 ноября в Туле ограничат движение транспорта на улице Жаворонкова

Мария ВЛАСОВА
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5 и 7 ноября в Туле ограничат движение по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, на площади у здания УМВД России по Тульской области:

- с 06:00 до 12:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- с 08:00 до 12:00 ограничено движение всех видов транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время праздничных мероприятий, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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