В понедельник, 4 ноября, за порядком в Туле проследят дежурные

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-01T17:29:05+03:00

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС

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В выходные и праздничные дни в Туле за порядком следят дежурные — сотрудники администрации города.

Так, в четверг, 4 ноября, дежурить будет заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Ватулин Игорь Дмитриевич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU