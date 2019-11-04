В понедельник, 4 ноября, за порядком в Туле проследят дежурные
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
Фото: Алексей ФОКИН
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В выходные и праздничные дни в Туле за порядком следят дежурные — сотрудники администрации города.
Так, в четверг, 4 ноября, дежурить будет заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Ватулин Игорь Дмитриевич.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU