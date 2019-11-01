СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-01T16:58:04+03:00

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3 и 4 ноября туляков приглашают на "Ночь искусств". В музеях города пройдут выставки, концерты и мастер-классы.

«Тульский историко-архитектурный музей» представит программу «Сны о Богучарове, живая музыка, изучение кофе в старой аптеке».

Дом Белявского, пр. Ленина, 27:

- 15:00-17:00 - мастер-класс «Фарфор старинный?» от ценителя древних вещей Сергея Уруева. Сергей лучше всех в городе разбирается в фарфоровых и стеклянных предметах старины.

- 19:00-20:30 - удивительная история кофе и знакомство с его сортами от команды «Фабрика кофе». «Фабрика кофе» - молодая команда обжарщиков, занимает свою нишу с 2015 года, и по сей день радует своих клиентов свежим, вкусным зерном и новыми предложениями. Специально для вас «Фабрика кофе» проведёт небольшую лекцию, познакомит с глубиной и тонкостью своей работы, покажет и подскажет способы приготовления дома отличного кофе. Будем заваривать разные сорта кофе, выяснять их свойства, выбирать вкусы и запахи, а понравившиеся сорта можно будет тут же приобрести.

Дом Крафта, пр. Ленина, 25:

- 19:00-23:00 - выставка «Сны о Богучарове». Это совместный проект ТИАМа и Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля в рамках фестиваля «Хомяков home». Выставка разделена на пять «снов» и посвящена усадьбе Богучарово и ее владельцу А.С. Хомякову, поэту, художнику и публицисту, богослову, философу, основоположнику раннего славянофильства. На выставке представлены редкие фотографии интерьеров усадьбы конца XIX - начала XX века, воспоминания современников, выдержки из личных переписок и цитаты Алексея Хомякова. Вход свободный;

- 19:00-20:00 - выступление инструментального дуэта Натальи Львовой (скрипка) и Алексея Симоновского (гитара). Дуэт из тульской областной филармония порадует эксклюзивной подборкой композиций XIX века, что поможет погружению в выставку «Сны о Богучарове»;

- 20:00-21:00 - экскурсия по выставке «Сны о Богучарове». Вход свободный.

4 ноября «Культурно-досуговая система» приглашает туляков в Городской концертный зал. В честь Всероссийской «Ночи искусств» там пройдет незабываемая «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».

Через призму искусства жители и гости города взглянут на разные уголки земного шара. Русские обрядовые куклы и грим японского театра кабуки; ирландские народные танцы и маски итальянской комедии дель арте; чешский «чёрный театр» и история великой мексиканской художницы Фриды Кало. Всё это ждёт посетителей в Городском концертном зале 4 ноября. А ещё конкурсы с призами, джаз, фолк и многое, многое другое! Праздник продлится с 18.00 до 22.00. Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU