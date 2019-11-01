Интервью с врачом акушером-гинекологом ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Поборцевой Татьяной Анатольевной

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-01T16:23:50+03:00

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1. Какова цель работы врачей акушеров-гинекологов с детьми и подростками?

Основная цель нашей работы – сохранение репродуктивного здоровья женского населения. Каждая маленькая девочка вырастет и захочет стать мамой. Как она сможет реализовать свой репродуктивный потенциал, зависит от того, сумеем ли мы – врачи, родители сохранить ее гинекологическое здоровье.

До начала полового созревания частые переохлаждения, несоблюдение правил интимной гигиены, воспалительные заболевания носоглотки, органов мочевыделения могут стать причиной воспалительных заболеваний органов малого таза. Девочка, в раннем возрасте перенесшая воспаление матки, яичников, имеет высокий риск развития бесплодия в будущем.

Подростковый период самый сложный в этапе формирования девушки и женщины. В этот период у девочки меняются и перестраиваются все системы: нервная, костно-мышечная, эндокринная, организм испытывает колоссальные нагрузки. К сожалению, мы сами и наши дети недооцениваем, как важен каждый день в подростковом возрасте для формирования организма. В итоге несоблюдения даже самых простых вещей – полноценный сон, полноценное правильное питание, достаточная физическая нагрузка – наши девочки к 18 годам имеют целый набор гинекологических проблем – нерегулярные менструации, ювенильные маточные кровотечения, ожирение или анорексии, депрессии.

С 12 до 18 лет наступает период, когда необдуманные решения ребенка могут привести к его глубокой травматизации. Например, раннее начало половой жизни часто сопровождается заражением инфекциями, передаваемыми половым путем. И это не просто слова: из 100 девочек почти у половины выявляются инфекции, передаваемые половым путем (трихомониаза, сифилис, хламидиоз, уреаплазма, вирус папилломы человека и др.).

Беременность и первый аборт до 18 лет – психологическая травма и тяжелый удар по здоровью.

В сложных ситуациях, главное – не отдаляться от ребенка, а уметь услышать и помочь.

2. Какие мероприятия проводятся с целью сохранения репродуктивного здоровья?

Работа врача акушера-гинеколога включает в себя две составляющие:

- лечение имеющихся гинекологических заболеваний;

- проведение профилактических мероприятий.

Профилактика включает в себя профилактические медицинские осмотры девочек и девушек, проведение просветительской работы в образовательных учреждениях, а также в других учреждениях и организациях с целью формирования правильного безопасного поведения и обучения соблюдению правил личной гигиены.

3. В каком возрасте девочкам и девушкам нужно проходить профилактические медицинские осмотры?

Врач акушер-гинеколог должен осмотреть девочку в следующие возрастные периоды:

1. Сразу после рождения. Осмотр проводится врачом акушером-гинекологом совместно с врачом-неонатологом в родильном зале. Цель осмотра – исключение врожденных пороков развития наружных половых органов.

2. В 1 год.

3. В 3 года.

4. В 6 лет.

5. В 14 лет.

6. С 15 до 18 лет проводятся ежегодные медицинские осмотры.

4. Почему необходимы профилактические медицинские осмотры девочек и девушек?

С самого раннего возраста у девочек (девушек) врачи акушеры-гинекологи выявляют большое количество серьезных заболеваний.

До 1 года – пороки развития наружных половых органов, новообразования органов малого таза, кисты яичников, возрастные изменения в молочных железах.

В период от 1 года до 10 лет – воспалительные заболевания наружных половых органов (вульвиты, синехии вульвы), инфекции мочеполовой системы, инородные тела влагалища, нарушение полового развития.

В период от 10 до 15 лет – нарушения менструального цикла (до ювенильных маточных кровотечений), функциональные кисты яичника.

В период от 14 до 18 лет – выявление воспалительных заболеваний органов малого таза и инфекций, передаваемых половым путем, нарушения менструального цикла, кисты и опухолевидные образования яичника.

5. Как проходит осмотр врача-гинеколога?

Прием врачом-гинекологом осуществляется в специально оборудованном гинекологическом кабинете.

На приеме проводится профилактическая беседа, осмотр наружных половых органов, при необходимости на гинекологическом кресле. Любые действия проводятся только при согласии ребенка или его законных представителей. При осмотре мы стараемся обеспечить максимально комфортные психологические условия.

Мама девочки перед осмотром должна поговорить с дочерью, объяснить порядок проведения осмотра, т.к. при определенных состояниях возможно проведение осмотра даже не живущим половой жизнью девочкам (такой осмотр проводится ректально).

6. Какие виды обследования возможны?

Все обследования проводятся по показаниям и по предварительной записи – мазки на флору, выявление инфекций, передаваемых половым путем (хламидии, уреаплазма, микоплазма, гарднерелла). В Тульской области можно бесплатно пройти обследование на ПЦР. Также проводятся кольпоскопия, вагиноскопия, УЗИ органов малого таза, МРТ гипоталамо-гипофизарной области (по показаниям).

7. С какого возраста девочка может самостоятельно обратиться за помощью?

С 15 лет девочка имеет право обратиться к врачу акушеру-гинекологу самостоятельно .

8. Куда обращаться на консультацию?

В ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» к главному специалисту гинекологу детского и юношеского возраста ДЗ МЗ ТО Бакиной Ольге Николаевне. Запись осуществляется через электронную регистратуру doktor71.ru; телефоны: 33-83-77 (для г. Тула) и 8-800-450-33-03 (для Тульской области) с 8.00 до 20.00 в рабочие дни и с 9.00 до 18.00 в выходные и праздничные дни; через Инфоклинику врачом-специалистом медицинской организации по месту наблюдения ребенка.

В ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» к врачу акушеру-гинекологу Поборцевой Татьяне Анатольевне. Запись осуществляется через Инфоклинику врачом-специалистом медицинской организации по месту наблюдения ребенка.

Также в поликлиники по месту жительства к врачам акушерам-гинекологам, прошедшим подготовку по акушерству и гинекологии детского и подросткового возраста.

9. Куда можно обратиться в сложных психологических ситуациях?

Общероссийский детский «телефон доверия»: 8-800-200-71-02 (доб. 3)

«Телефон доверия» кризисного центра психологической помощи: 8-800-700-65-86 (доб. 2) – круглосуточно.

О противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU