2019-11-01T14:24:11+03:00
Общество

В Туле долг по аренде обернулся сносом палаток

По решению суда ликвидировали две торговые точки
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Туле снесены две несанкционированные торговые палатки — на ул. Карпова, 69 и на ул. Советской, 108А.

«Легитимного статуса» эти объекты торговли лишись после того, как вступили в силу соответствующие решения суда. Владельцы палаток имели солидную задолженность по арендной плате за земельные участки, на которых и располагались торговые точки. В связи с чем договора аренды были расторгнуты и на основании судебных решений региональное Министерство имущественных и земельных отношений обеспечило «освобождение территорий». Сама же задолженность так же была взыскана в судебном порядке. Мероприятия были проведены во взаимодействии с УФССП России по Тульской обл. и сетевыми организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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