2019-11-01T12:36:15+03:00
Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в серии дачных краж

Предметами краж становились бытовые предметы, одежда и продукты питания
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Алексинском районе полицейскими задержан 53-летний ранее судимый мужчина. Он подозревается в совершении серии дачных краж.

Его добычей становилось имущество, оставленное до весны в домах дачных поселков, расположенных в окрестностях Алексина. Отжимая пластиковые окна, подозреваемый проникал внутрь и далее действовал по принципу «где что плохо лежит». Так, при обыске у него дома был обнаружен весьма разнообразный «набор» украденного: кожаная куртка, газовый баллон, продукты и многое другое. Что-то из награбленного мужчина хотел оставить себе, что-то впоследствии реализовать.

В данный момент полицией все похищенное изъято, проводятся оперативные мероприятия. В МВД «Алексинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовным кодексом статьей «Кража». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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