В Тульской области задержан подозреваемый в серии дачных краж

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-01T12:36:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алексинском районе полицейскими задержан 53-летний ранее судимый мужчина. Он подозревается в совершении серии дачных краж.

Его добычей становилось имущество, оставленное до весны в домах дачных поселков, расположенных в окрестностях Алексина. Отжимая пластиковые окна, подозреваемый проникал внутрь и далее действовал по принципу «где что плохо лежит». Так, при обыске у него дома был обнаружен весьма разнообразный «набор» украденного: кожаная куртка, газовый баллон, продукты и многое другое. Что-то из награбленного мужчина хотел оставить себе, что-то впоследствии реализовать.

В данный момент полицией все похищенное изъято, проводятся оперативные мероприятия. В МВД «Алексинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовным кодексом статьей «Кража». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU