В Тульской области понизятся налоговые ставки

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-01T11:44:58+03:00

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31 октября на 3-м заседании Тульской областной Думы были рассмотрены и приняты поправки и региональные Законы, существенно ослабляющие налоговые сборы в социально важных сферах жизни. Так, были внесены изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Теперь от уплаты транспортного налога освобождены опекуны признанных судом недееспособными инвалидов с детства. Налог не будет уплачиваться за легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Напомним, что на сегодняшний день от уплаты транспортного налога освобождены: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Славы трех степеней, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней, инвалиды всех категорий (на легковые автомобили), ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Существенную поддержку получат и организации потребительской кооперации. Ведь известно, что магазины в сельской местности — это одна из составляющих инфраструктуры сел. Для поддержки предприятий потребительской кооперации депутатами был принят в качестве Закона проект «О налоге на имущество организаций», в соответствие с которым для предприятий потребительской кооперации будут понижены ставки налога на имущество организаций в 2020–2022 гг., они будут установлены для объектов недвижимого имущества организаций потребительской кооперации области, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, за исключением имущества, сданного в аренду. С целью увеличения инвестиционного потока в нашу область депутаты приняли Закон «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для организаций - участников региональных инвестиционных проектов на территории Тульской области». Срок применения пониженной ставки по налогу на прибыль составляет четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU