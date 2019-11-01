В тульском музее оружия пройдет этнографический диктант

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-01T11:45:27+03:00

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Сегодня, 1 ноября, в Туле проходит международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Все участники получат одинаковые по сложности задания, на выполнение которых отводится 45 минут. За все правильные ответы в сумме можно набрать 100 баллов.

Для проведение акции в областном центре выделено несколько площадок. Основная — Тульский государственный музей оружия. Сейчас там уже собрались все желающие проверить свою этнографическую грамотность. Начало диктанта в 11:00. Ну а пока участники настраиваются на диктант и готовятся к тестовым заданиям.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU