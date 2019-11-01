2019-11-01T11:45:27+03:00
Общество

В тульском музее оружия пройдет этнографический диктант

Все желающие собрались проверить свои этнографические знания
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 ноября, в Туле проходит международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Все участники получат одинаковые по сложности задания, на выполнение которых отводится 45 минут. За все правильные ответы в сумме можно набрать 100 баллов.

Для проведение акции в областном центре выделено несколько площадок. Основная — Тульский государственный музей оружия. Сейчас там уже собрались все желающие проверить свою этнографическую грамотность. Начало диктанта в 11:00. Ну а пока участники настраиваются на диктант и готовятся к тестовым заданиям.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24