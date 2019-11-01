В Туле водитель сбил сразу двух пешеходов
16-летний подросток был госпитализирован
Фото: Материалы пресс-служб
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В Туле на ул. Орловское шоссе произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21150» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пострадавший 16-летний парень с различными травмами был госпитализирован, мужчина 1974 года после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
ИСТОЧНИК KP.RU