2019-11-01T10:36:57+03:00
Происшествия

В Туле водитель сбил сразу двух пешеходов

16-летний подросток был госпитализирован
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В Туле на ул. Орловское шоссе произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21150» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавший 16-летний парень с различными травмами был госпитализирован, мужчина 1974 года после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24