В Туле водитель сбил сразу двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-01T10:36:57+03:00

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В Туле на ул. Орловское шоссе произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21150» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавший 16-летний парень с различными травмами был госпитализирован, мужчина 1974 года после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU