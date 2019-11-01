В Богородицке Тульской области благоустроят набережную

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-01T10:15:34+03:00

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В Богородицке проходит благоустройство городских территорий. Так, в 2019 году было благоустроено 2 общественных пространства и 7 дворов. Полностью завершены работы в сквере «Нескучный сад» на ул. Луначарского, выполнено мощение дорожек, установлены малые архитектурные формы, ограждение и детский городок, отремонтирован фонтан. Также подходят к завершению работы по оборудованию смотровой площадки Парка культуры и отдыха — уже устанавливается ограждение и проводится облицовка пола.

На 2020 год запланировано благоустройство набережной. Концепция развития территории набережной «Город – театр» в Богородицке стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Планируется создание прогулочной и пляжной зон с детскими игровыми и спортивными площадками, благоустройство ул. Пролетарской.

ИСТОЧНИК KP.RU