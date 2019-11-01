Четыре подземных перехода Тулы будут оборудованы электроподъемниками

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-01T09:42:26+03:00

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В Туле зафиксировано более 53 тысяч людей с ограниченными возможностями, из них более тысячи передвигается в кресло-колясках. Ранее подземные пешеходные переходы были оборудованы пандусами, но сейчас они не отвечают нормативам — пандусы крутые и по ним неудобно подниматься. В связи с этим администрацией города было принято решение установить в переходах электроподъемники. По поручению губернатора Алексея Дюмина уже начаты мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры.

Так, новое оборудование появится в подземных переходах на улицах Мосина, Станиславского, Агеева и Каминского. 1 ноября установку электрического подъемника наклонного типа завершат на самом большом городском подземном переходе на пересечении ул. Советской и Мосина. Ранее специалисты подрядной организации проложили электропитающие кабели. После завершения работ на ул. Мосина рабочие проведут работы на оставшихся трех подземных переходах. Соответствующие контракты уже заключены. Оборудование изготовлено.

На всех четырех подземных переходах установить электроподъемники планируется до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU