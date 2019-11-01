2019-11-01T09:21:24+03:00
Общество

В Тульской области началось формирование нового состава Общественной палаты

В нее будут входить 45 представителей некоммерческих организаций
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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31 октября в Туле начался прием заявлений в новый состав Общественной палаты Тульской области.

15 кандидатур будут утверждены Тульской областной Думой на основе заявлений региональных НКО. 15 будут утверждены губернатором Тульской области по предложениям от структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшиеся 15 будут отобраны уже утвержденными членами Общественной палаты из числа претендентов от местных общественных объединений.

Цели Общественной палаты — обеспечивать взаимодействие жителей и некоммерческих организаций с органами власти, участие граждан в решении важных вопросов экономического и социального развития региона, защита прав и свобод граждан.

Прием документов продлится до 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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