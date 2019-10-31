2019-10-31T18:00:40+03:00
Спорт

Началась продажа билетов на матч «Арсенал» - «Зенит»

Билеты на игру можно приобрести в кассах Центрального стадиона
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Началась продажа билетов на футбольный матч «Арсенал» - «Зенит». Встреча 16-го тура чемпионата России состоится 10 ноября в 12:00.

Билеты на игру можно приобрести в кассах тульского Центрального стадиона.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»

1 - 9 ноября: с 13.00 до 19.00

В день матча, 10 ноября: с 9.00 до 14:45.

Онлайн продажа билетов будет открыта с 4 ноября.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7 - 8-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» на льготных условиях для членов фан-клуба (контактный телефон 8-953-423-29-60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор №1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор №2) осуществляется по билетам для взрослых – 200 рублей, для детей (до 14 лет) – 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Перед матчем с «Зенитом» в фан-зоне у красно-желтого мяча гостей будут ждать веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол. Для победителей приготовлены подарки – красно-желтая атрибутика «Арсенала».

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, +74872-57-04-42

ИСТОЧНИК KP.RU

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