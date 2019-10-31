За перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам будет отвечать Минтранс Тульской области
Нововведения вступят в силу 1 января 2020 года
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По сообщениям ряда тульских СМИ, областной парламент принял закон «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа».
Инициатором закона стал губернатор Алексей Дюмин. С 1 января 2020 года, в соответствии с этим документом, организация перевозок по муниципальным маршрутам будет передана от городских поселений и районов непосредственно областному правительству.
Срок перераспределения полномочий – 5 лет. Данные изменения не коснутся городских округов Тулы и Новомосковска.
ИСТОЧНИК KP.RU