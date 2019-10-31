Тульская область вошла в пятёрку лидеров по объёму инвестиций
Объем инвестиций в наш регион составил 73 979,3 млн рублей
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Согласно обнародованным Росстатом данным, Тульская область вошла в пятёрку регионов ЦФО по объёму инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2019 года. Тульская область занимает по этому показателю 4 место в рейтинге, уступая только Московской обл., Москве и Воронежской обл.
Объём инвестиций в наш регион составил за указанный период 73 979,3 млн руб., оставив далеко соседей: Калужская обл. – 34141,0 млн руб., Орловская обл. – 17125,1 млн руб., Рязанская обл. – 20112,5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU