2019-10-31T15:57:03+03:00
Общество

Два новых ночных поезда свяжут Москву и Тулу

Поезда будут отправляться с Киевского и Павелецкого вокзалов
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АО «ФПК» запускает два новых ночных поезда, которые свяжут Москву с Тулой, а также рядом близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей». Поезда будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов Москвы.

Поезд №603Х/604Ч Москва - Калуга - Тула - Москва будет отправляться с Киевского вокзала в 20:33. А поезд №603Ч/604Х Москва - Тула - Калуга - Москва будет отправляться с Павелецкого вокзала в 18:40.

Новые маршруты позволят жителям южных районов Московской области добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово. Поезда будут следовать с остановками: «Балабаново», «Обнинское», «Малоярославец», «Калуга», «Алексин», «Тула», «Узловая», «Бобрик-Донской», «Новомосковск-1», «Венёв», «Ожерелье», «Кашира» и «Домодедово».

Поезда будут включать в себя вагоны четырёх типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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