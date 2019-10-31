2019-10-31T15:54:44+03:00
Общество

На обработку от наледи улиц и тротуаров Тулы израсходовали 13 тонн реагента

В работах задействовали 13 специальных машин
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Сегодня ночью в Туле приступили к борьбе с наледью. Всего было израсходовано 13 тонн реагента и 10 тонн песчано-соляной смеси. В работах задействовали 13 специальных машин.

Работы производились на основных магистралях в центре и районах города. Помимо проезжих частей улиц, обрабатывались так же тротуары, пешеходные переходы и территории остановок. Всего было обработано почти 40 улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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