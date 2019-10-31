Опекуны инвалидов с детства освободят от транспортного налога в Тульской области

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-31T15:35:16+03:00

Поправки к Закону вступят в силу с 1 января 2020 года

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31 октября, на 3-м заседании Тульской областной думы, были рассмотрены и приняты изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Теперь от уплаты транспортного налога освобождены опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. Налог не будет ими уплачиваться за легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт).

Поправки к Закону вступят в силу с 1 января 2020 года. На сегодняшний день от уплаты транспортного налога освобождены: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Славы трёх степеней, Герои Социалистического Труда, граждане, кавалеры ордена Трудовой Славы трёх степеней, инвалиды всех категорий (за легковые автомобили), ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU