Житель Тульской области угонял автомобили для поездок из одного населенного пункта в другой

31 Окт. 14:59 2019-11-04T17:46:47+03:00

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Полицейские в Донском задержали местного жителя, подозреваемого в совершении ряда угонов автомобилей. По предварительным данным, он брал покататься машины в Киреевском и Кимовском районах, а также в Донском для того чтобы добраться из одного населённого пункта в другой.

Как правило, для угона он выбирал автомобили отечественного производства, припаркованные во дворах жилых домов.

Полицейские обнаружили предполагаемого угонщика и доставили для разбирательства. При выяснении деталей правоохранители получили основания полагать, что житель Донского может быть причастен к нескольким кражам, совершённым из гаражей и других помещений.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU