В Тульской области 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-31T12:59:59+03:00

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По предварительным данным, в Алексине 72-летнюю женщину на улице окликнули две неизвестные. Они сказали пенсионерке, что видят наложенную на нее порчу. Для того, чтобы ее снять, нужно провести специальный обряд, где понадобятся деньги и золотые украшение — они, по словам злоумышленниц, помогают вывести весь негатив.

Пенсионерка поверила мошенницам и отдала все, что они просили. После этого, неизвестные провели ряд манипуляций и пообещали все вернуть, как только порча уйдет.

Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Нанесенный ей ущерб составил 40 тысяч рублей.

В настоящее время в отделе МВД возбуждено и расследуется дело по статье Уголовного кодекса РФ.

Полиция напоминает гражданам о важности соблюдать бдительность. Неизвестные люди, предлагающие какие-либо услуги, представляясь работниками социальной сферы или просто обещающие снять порчу или сглаз, могут оказаться мошенниками.

ИСТОЧНИК KP.RU