В Тульской области 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц
По предварительным данным, в Алексине 72-летнюю женщину на улице окликнули две неизвестные. Они сказали пенсионерке, что видят наложенную на нее порчу. Для того, чтобы ее снять, нужно провести специальный обряд, где понадобятся деньги и золотые украшение — они, по словам злоумышленниц, помогают вывести весь негатив.
Пенсионерка поверила мошенницам и отдала все, что они просили. После этого, неизвестные провели ряд манипуляций и пообещали все вернуть, как только порча уйдет.
Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Нанесенный ей ущерб составил 40 тысяч рублей.
В настоящее время в отделе МВД возбуждено и расследуется дело по статье Уголовного кодекса РФ.
Полиция напоминает гражданам о важности соблюдать бдительность. Неизвестные люди, предлагающие какие-либо услуги, представляясь работниками социальной сферы или просто обещающие снять порчу или сглаз, могут оказаться мошенниками.
ИСТОЧНИК KP.RU