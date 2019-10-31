2019-10-31T12:38:25+03:00
Происшествия

В Туле мошенник обворовал женщину на остановке общественного транспорта

Он вытащил из ее сумки кошелек, в котором находились деньги, банковские карты и бижутерия
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Утром у стоящей на остановке женщины мошенник вытащил из сумки кошелек. По предварительным данным, злоумышленник воспользовался неосмотрительностью тулячки и вытащил кошелек, в котором лежали деньги в размере 200 рублей, банковские карты и бижутерия.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен 33-летний ранее судимый местный житель. Позже он признался в содеянном.

В настоящее время в отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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