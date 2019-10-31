Депутаты Тульской областной Думы приняли присягу
Парламентарии поклялись служить на благо региона и его жителей
Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 31 октября, прошло 7-е заседание Тульской областной Думы, в ходе которого депутаты приняли присягу.
В торжественной обстановке парламентарии поклялись направлять свои силы на благо Тульской области и ее жителей, соблюдать конституцию, федеральные законы и основной закон региона — устав Тульской области.
Удостоверение председателю областной Думы Сергею Харитонову вручил старейший депутат Николай Попов.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU