В Туле прошло областное родительское собрание

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-31T11:56:50+03:00

Изменить размер текста: A A

30 октября в Туле в Центре образования №1 им. Героя Д. Е. Горшкова в режиме видеоконференции прошло областное родительское собрание. В нем приняли участие педагоги и родители из всех муниципальных образований региона.

На собрании были подняты вопросы психологической безопасности детей, формирования у них духовно-нравственных основ и ценностей. Обсудили недопустимость формального подхода в работе с детьми в кризисный период их жизни, а также профилактику подростковых суицидов и роль родителей в предотвращении противоправного поведения детей. У родителей была возможность задать специалистам все интересующие их вопросы.

Это уже второе областное родительское собрание. Предыдущее прошло 25 сентября и было посвящено безопасности дорожного движения. В нем приняли участие 70 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU