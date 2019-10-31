2019-10-31T11:56:50+03:00
Общество

В Туле прошло областное родительское собрание

Обсуждались вопросы психологической безопасности детей и профилактики их противоправного поведения
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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30 октября в Туле в Центре образования №1 им. Героя Д. Е. Горшкова в режиме видеоконференции прошло областное родительское собрание. В нем приняли участие педагоги и родители из всех муниципальных образований региона.

На собрании были подняты вопросы психологической безопасности детей, формирования у них духовно-нравственных основ и ценностей. Обсудили недопустимость формального подхода в работе с детьми в кризисный период их жизни, а также профилактику подростковых суицидов и роль родителей в предотвращении противоправного поведения детей. У родителей была возможность задать специалистам все интересующие их вопросы.

Это уже второе областное родительское собрание. Предыдущее прошло 25 сентября и было посвящено безопасности дорожного движения. В нем приняли участие 70 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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