2019-10-31T11:34:22+03:00
Общество

В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра «Победа» откроется ЗАГС

Этот вопрос обсудили на очередном заседании Собрания депутатов
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Здание бывшего кинотеатра является практически ровесником Новомосковску. Для города оно несет как архитектурную, так и историческую ценность. В этом здании долгое время находился городской кинотеатр. В 2018 году в связи с нарушением техники безопасности он был закрыт.

Сейчас депутатами поднят вопрос о передачи здания комитету по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области. Эту идею предложили сами новомосковцы. Однако пока без ответа остается вопрос о внешнем облике бывшего кинотеатра: насколько гармонично «Победа» в обновленном виде впишется в архитектурный облик городской площади, обсуждение проекта которой активно обсуждается с городской общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц
В Туле мошенник обворовал женщину на остановке общественного транспорта
Депутаты Тульской областной Думы приняли присягу
В Туле прошло областное родительское собрание
Дмитрий Миляев подписал контракт главы администрации Тулы
Ночью в Туле дороги обрабатывали от наледи
В Туле собственников обязали устанавливать сплошные ограждения при сносе зданий
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
В Туле подсветят на зданиях адресные таблички
За минувшие сутки в Тульской области пожарные ликвидировали четыре техногенных пожара
В тульской деревне Харино появятся улицы Калиновая и Хвойная аллея
В Большой Туле на трассе легковушка влетела в грузовик
В Тульской области отремонтируют почти 10,5 тысяч многоквартирных домов
Госавтоинспекция предупредила тульских автомобилистов об опасной наледи на дорогах