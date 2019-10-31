В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра «Победа» откроется ЗАГС
Здание бывшего кинотеатра является практически ровесником Новомосковску. Для города оно несет как архитектурную, так и историческую ценность. В этом здании долгое время находился городской кинотеатр. В 2018 году в связи с нарушением техники безопасности он был закрыт.
Сейчас депутатами поднят вопрос о передачи здания комитету по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области. Эту идею предложили сами новомосковцы. Однако пока без ответа остается вопрос о внешнем облике бывшего кинотеатра: насколько гармонично «Победа» в обновленном виде впишется в архитектурный облик городской площади, обсуждение проекта которой активно обсуждается с городской общественностью.
ИСТОЧНИК KP.RU