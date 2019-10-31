2019-10-31T11:23:38+03:00
Общество

Дмитрий Миляев подписал контракт главы администрации Тулы

30 октября депутаты единогласно поддержали его кандидатуру
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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31 октября мэр Тулы Ольга Слюсарева заключила контракт с Дмитрием Миляевым. Мэр поздравила сити-менеджера с вступлением в должность и пожелала ему успехов в работе.

Напомним, 30 октября Дмитрия Миляева избрали на должность главы администрации города на очередном заседании Тульской городской Думы. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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