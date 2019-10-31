Дмитрий Миляев подписал контракт главы администрации Тулы
30 октября депутаты единогласно поддержали его кандидатуру
Фото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:
31 октября мэр Тулы Ольга Слюсарева заключила контракт с Дмитрием Миляевым. Мэр поздравила сити-менеджера с вступлением в должность и пожелала ему успехов в работе.
Напомним, 30 октября Дмитрия Миляева избрали на должность главы администрации города на очередном заседании Тульской городской Думы. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.
ИСТОЧНИК KP.RU