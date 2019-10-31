2019-10-31T11:03:50+03:00
Общество

Ночью в Туле дороги обрабатывали от наледи

Обработка производилась противогололедным реагентом и песчано-соляной смесью
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В связи с началом зимних холодов и ночных заморозков, минувшей ночью в Туле проводились работы по обработке улиц и тротуаров от наледи. Всего было израсходовано 13 тонн противогололедного реагента, 10 тонн песчано-соляной смеси.

Обработка реагентами производилась на ул. Дм. Ульянова, Тульского Рабочего Полка, Смидович, Тульской, Макаренко, Н. Руднева, Жуковского, Каминского, Некрасова, Железняка, Станиславского, Овражной, Менделеевской, Союзной, Благовещенской, Майской, Вильямса, Колхозной, на проспекте Ленина, Одоевском шоссе, на пл. 50-й Армии, в Китаевском проезде, в 1-м Лихвинском проезде. Реагенты посыпались на спусках и подъемах на ул. Октябрьской, Демонстрации, Рязанской, Болдина, Седова, Кутузова, на Восточной обводе, на проспекте Ленина и Красноармейском проспекте.

Были обработаны тротуары на проспекте Ленина, Красноармейском проспекте, на ул. 9 мая, Оружейной, Макаренко, Болдина, Дм. Ульянова, Демонстрации, Кутузова, Металлургов, Вильямса, Пролетарской, Октябрьской, М. Горького, Ложевой, Пузакова, Н. Руднева, Агеева, Тимирязева, Перекопской, Кауля, Луначарского, Ф. Смирнова, Первомайской, Фрунзе, Лейтейзена, Ф. Энгельса, на ул. Демидовская плотина, на аллее «Пролетарцам героям – слава!».

Посыпка реагентами также производилась на остановках и пешеходных переходах на ул. Первомайской, Ф. Энгельса, Мира, Болдина, Оружейной, 9 мая, С. Перовской, Ленина, Лейтейзена, Вересаева, Октябрьской, М. Горького, Луначарского, Пузакова, Луначарского.

Всего в дорожных работах было задействовано 13 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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