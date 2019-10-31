2019-10-31T10:55:27+03:00
Общество

В Туле собственников обязали устанавливать сплошные ограждения при сносе зданий

В проект Правил благоустройства внесены изменения
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Тульская городская ДумаФото: Тульская городская Дума
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30 октября на очередном заседании Тульской городской Думы депутатами был рассмотрен проект внесения в Правила благоустройства. Так, в соответствии с новой редакцией, предусмотрено обязательное наличие сплошного ограждения при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства. Проектом решения данный пункт дополняется наличием сплошного ограждения и в случае демонтажа (сноса) таких объектов.

Наличие ограждения допускается строительными сетками не только объектов незавершенного строительства, но и аварийных и разрушающихся зданий.

Наличие сплошного ограждения вокруг зданий должно обеспечиваться собственниками либо арендаторами (правообладателями) территорий, на которых расположены указанные объекты (здания).

ИСТОЧНИК KP.RU

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