2019-10-31T10:58:59+03:00
Общество

В Туле подсветят на зданиях адресные таблички

На индивидуальных жилых домах можно будет использовать плоские таблички
Мария ВЛАСОВА
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На всей территории Тулы приведут в единообразный вид аншлаги (адресные указатели с наименованиями улиц и/или номерами зданий).

Они будут представлять собой световые коробы с внутренней подсветкой светодиодными лампами. Таким образом будут выглядеть аншлаги на всех зданиях, строениях, сооружениях, за исключением индивидуальных жилых домов.

На остальной территории муниципального образования, а также на индивидуальных жилых домах в границах Тулы рекомендуют использовать плоские таблички либо короба с внутренней подсветкой светодиодными лампами или без подсветки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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