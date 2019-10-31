В Туле подсветят на зданиях адресные таблички
На всей территории Тулы приведут в единообразный вид аншлаги (адресные указатели с наименованиями улиц и/или номерами зданий).
Они будут представлять собой световые коробы с внутренней подсветкой светодиодными лампами. Таким образом будут выглядеть аншлаги на всех зданиях, строениях, сооружениях, за исключением индивидуальных жилых домов.
На остальной территории муниципального образования, а также на индивидуальных жилых домах в границах Тулы рекомендуют использовать плоские таблички либо короба с внутренней подсветкой светодиодными лампами или без подсветки.
ИСТОЧНИК KP.RU