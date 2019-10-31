За минувшие сутки в Тульской области пожарные ликвидировали четыре техногенных пожара
Сотрудниками МЧС были приняты меры по устранению огня в машине и в квартире многоэтажного дома
Фото: Архив "КП"
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За минувшие сутки в Тульской области произошло 4 техногенных пожара.
Так, были ликвидированы последствия пожара в бытовке в Ясногорском районе, с. Богословское и в заброшенном строении по адресу: Киреевский район, г. Липки, ул. Гоголя.
На 195-м км трассы М-2 «Крым» сотрудники МЧС принимали меры по тушению возгорания в автомобиле.
Также пожар произошел в жилом многоквартирном доме Тулы на ул. М. Горького. Причина возгорания не известна.
ИСТОЧНИК KP.RU