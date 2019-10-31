В тульской деревне Харино появятся улицы Калиновая и Хвойная аллея
Новое имя получит и одна из новых улиц в деревне Мыза
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В деревне Харино появятся улицы Калиновая и Хвойная аллея. Депутаты поддержали ходатайство главного управления по Привокзальному терокругу о присвоении улицам названий.
Это необходимо для проведения процедуры почтовой адресации и корректного учета объектов недвижимости.
Кроме того, одна из новых улиц в деревне Мыза будет носить имя Героя России Горшкова.
ИСТОЧНИК KP.RU