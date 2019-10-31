В Большой Туле на трассе легковушка влетела в грузовик

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-31T10:09:49+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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30 октября в 13.10 на 199 км трассы М2 «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «Лада Веста» столкнулся с двигавшемся во встречном направлении автомобилем «Hyundai» под управлением 31-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он был с различными травмами госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU