В Большой Туле на трассе легковушка влетела в грузовик
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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30 октября в 13.10 на 199 км трассы М2 «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «Лада Веста» столкнулся с двигавшемся во встречном направлении автомобилем «Hyundai» под управлением 31-летнего мужчины.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он был с различными травмами госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU