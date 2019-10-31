2019-10-31T09:36:43+03:00
Общество

В Тульской области отремонтируют почти 10,5 тысяч многоквартирных домов

Это произойдет до 2043 года
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области отремонтируют почти 10 473 многоквартирных дома. Это произойдет до 2043 года. Об этом стало известно на пресс-конференции по реализации в регионе программы капитального ремонта МКД.

С 2014 года уже отремонтировано порядка 10 тысяч конструктивных элементов в 4,5 тыс. многоквартирных домов.

В 2019 году в регионе отремонтировано 1 755 из 1 800 конструктивных элементов в 840 МКД. Программа выполнена на 97 %. Принято и оплачено 85 % видов работ.

Кроме того, правительство региона утвердило краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на 2020-2022 годы, в который включено 2382 МКД. В 2020 году предстоит отремонтировать 1840 конструктивных элементов в 766 домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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