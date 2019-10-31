2019-10-31T09:28:25+03:00
Общество

Госавтоинспекция предупредила тульских автомобилистов об опасной наледи на дорогах

Пешеходов призывают быть не менее аккуратными
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Госавтоинспекция Тульской области напомнила автомобилистам о мерах предосторожности в связи с ухудшением погодных условий и образованием наледи на проезжих частях дорог.

Владельцам машин рекомендуют не совершать резкие маневры, заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств.

Автомобилистам с летней колесной резиной стоит воздержаться от дальних поездок, чтобы избежать создания аварийных ситуаций на дороге.

Пешеходов призывают быть не менее аккуратными. Не стоит забывать, что переходить проезжие части можно только по пешеходным переходам, убедившись, автомобили пропускают. На остановках общественного транспорта, во избежание падения, пешеходам лучше не подходить близко к проезжей части дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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