В Туле прошел региональный фестиваль женских клубов
30 октября в атриуме Тульского кремля прошел региональный фестиваль женских клубов. В нем приняли участие около 300 тулячек.
Фестиваль помогает женщинам из малых городов и сел реализовать свой творческий потенциал, а также обеспечивает широкую рекламу творчества тульских мастериц.
В рамках фестиваля прошла выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастериц женских клубов Тульской области. Желающие могли принять участие в мастер-классах по народному творчеству, получить консультации специалистов, а также сдать экспресс-анализы. Творческие концертные номера подготовили около 30 женских клубов Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU