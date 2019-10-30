2019-10-30T17:50:01+03:00
Общество

В Туле прошел региональный фестиваль женских клубов

В нем приняли участие около 300 тулячек
Мария ВЛАСОВА
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30 октября в атриуме Тульского кремля прошел региональный фестиваль женских клубов. В нем приняли участие около 300 тулячек.

Фестиваль помогает женщинам из малых городов и сел реализовать свой творческий потенциал, а также обеспечивает широкую рекламу творчества тульских мастериц.

В рамках фестиваля прошла выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастериц женских клубов Тульской области. Желающие могли принять участие в мастер-классах по народному творчеству, получить консультации специалистов, а также сдать экспресс-анализы. Творческие концертные номера подготовили около 30 женских клубов Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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