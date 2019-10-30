2019-10-30T17:19:42+03:00
Общество

В Туле появился памятник Григорию Агееву

Ее авторами стали Максим Малашенко, Денис Бобылев под руководством Михаила Переяславца
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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30 октября в Рогожинском парке открыли памятник, посвященный подвигу комиссара Тульского рабочего полка, Героя Советского Союза Григория Агеева.

Скульптурная композиция установлена на месте гибели первого комиссара Тульского рабочего полка. В 1941 году по территории нынешнего Рогожинского парка проходил передний край обороны Тулы.

Комиссар с группой бойцов под обстрелом лично выносил и выводил раненых с поля боя. Семь раз Григорий Агеев предпринимал вылазки, спасая жизнь своим боевым товарищам. На восьмой раз комиссар был убит пулеметной очередью.

Высота скульптурной композиции – 2,7 метра. Ее авторами стали «грековцы» - скульптор Максим Малашенко, архитектор Денис Бобылев под руководством народного художника РФ, академика Российской Академии художеств Михаила Переяславца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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