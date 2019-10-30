Житель Тульской избил до смерти деда
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение
Фото: СУ СК РФ по Тульской области
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38-летнего жителя Новомосковска подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, 14 октября из неприязни мужчина избил своего деда. От множественных травм последний впоследствии скончался.
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
- Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU