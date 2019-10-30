Житель Тульской избил до смерти деда

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-30T16:08:06+03:00

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение

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38-летнего жителя Новомосковска подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 14 октября из неприязни мужчина избил своего деда. От множественных травм последний впоследствии скончался.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

- Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU