2019-10-30T14:36:36+03:00
Спорт

В Туле состоится ежегодный открытый чемпионат области по бодибилдингу

В соревнованиях появится новая категория - «классик физик»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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2 ноября в Тульском областном центре молодежи состоится открытый чемпионат области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула». Соревнования стартуют в 12:00.

Спортсмены из разных городов России будут соревноваться в достижениях своих физических данных.

Мужчин будут оценивать в 3 категориях: «пляжный бодибилдинг», «бодибилдинг», «классик физик». «Классик физик» - новая категория. Помимо основных критериев ней будет учитываться и физическая привлекательность участника.

Девушки выступят в двух категориях - «бодифитнес» и «фитнес-бикини».

ИСТОЧНИК KP.RU

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