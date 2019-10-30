В Туле состоится ежегодный открытый чемпионат области по бодибилдингу
В соревнованиях появится новая категория - «классик физик»
Фото: Архив "КП"
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2 ноября в Тульском областном центре молодежи состоится открытый чемпионат области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула». Соревнования стартуют в 12:00.
Спортсмены из разных городов России будут соревноваться в достижениях своих физических данных.
Мужчин будут оценивать в 3 категориях: «пляжный бодибилдинг», «бодибилдинг», «классик физик». «Классик физик» - новая категория. Помимо основных критериев ней будет учитываться и физическая привлекательность участника.
Девушки выступят в двух категориях - «бодифитнес» и «фитнес-бикини».
ИСТОЧНИК KP.RU