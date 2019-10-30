2019-10-30T14:26:03+03:00
Общество

В Туле с начала года установили 29 остановочных павильонов

Они появились в населенных пунктах Косая Гора, Ильинка, Хомяково, Высокое
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле с начала года установили 29 остановочных павильонов. Они появились в поселках Косая Гора, Ильинка, Хомяково, Высокое и др.

Кроме того, после ДТП восстановили 37 павильонов. Меняют разбитые стекла на 15 остановочных павильонах. До конца года еще на 19 объектах заменят поликарбонат на стекла триплекс.

Всего на балансе МКП «Тулгорэлектротранс» находится 720 остановочных павильонов.

В первой половине 2020 года оборудуют остановочный пункт в поселке Косая Гора у СНТ «Металлург-4». Сейчас подготовлена проектно-сметная документация. Работы будут носить капитальный характер.

Дополнительно до 15 декабря сделают остановку для трамваева в районе пересечения ул. Коминтерна с ул. Ф. Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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