Более 1400 туляков подали заявки на конкурс «Лидеры России»
Более 1400 туляков стали участниками третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Таковы итоги заявочной кампании.
Заявки принимались от управленцев вне зависимости от гражданства в возрасте до 55 лет, владеющих русским языком и имеющих опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
В этом году на конкурсе введены профессиональные специализации – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это будет способствовать отбору успешных управленцев для этих сфер.
Также модернизирован формат теста общих знаний. Он носит обучающий характер и для его прохождения дается три попытки. Засчитывается лучший результат.
Победители конкурса будут обучаться у наставников. Ими станут известные государственные деятели, успешные бизнесмены. 300 финалистов получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом из вузов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU