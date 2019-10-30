Более 1400 туляков подали заявки на конкурс «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-30T12:06:02+03:00

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Более 1400 туляков стали участниками третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Таковы итоги заявочной кампании.

Заявки принимались от управленцев вне зависимости от гражданства в возрасте до 55 лет, владеющих русским языком и имеющих опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

В этом году на конкурсе введены профессиональные специализации – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это будет способствовать отбору успешных управленцев для этих сфер.

Также модернизирован формат теста общих знаний. Он носит обучающий характер и для его прохождения дается три попытки. Засчитывается лучший результат.

Победители конкурса будут обучаться у наставников. Ими станут известные государственные деятели, успешные бизнесмены. 300 финалистов получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом из вузов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU