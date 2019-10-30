2019-10-30T11:54:31+03:00
Общество

Туляк отсудил у строительной компании почти 800 тысяч рублей

Также организация выплатит штраф в размере 379 521 рубля
Мария ВЛАСОВА
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Туляк отсудил у строительной компании почти 800 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд после того как строительно-монтажные работы не были выполнены. И это несмотря на то, что он оплатил услуги по договору.

Мужчина направил претензию в ООО «Ника-Строй». В ней он сообщил о разрыве договора подряда и предложил подрядчику вернуть аванса по договору и выплатить неустойку. Но компания оставила претензию без удовлетворения.

Суд решил: взыскать в пользу мужчины со строительной компании 550 тысяч рублей по договору, 206 042 рубля в качестве неустойки, компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, расходы на юриста - 10 тысяч рублей.

В доход бюджета города организации придется заплатить госпошлину в размере 14 327 рублей. А также выплатить штраф в размере 379 521 рубля.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке, сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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